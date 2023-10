Audi A1 Quattro, la compatta da 260 cavalli che costava 51mila euro: oggi è introvabile

Sono passati esattamente dieci anni da quando Audi presentò al mondo intero quella che resta ad oggi la sua piccola più cattiva di sempre, precisamente l'A1 Quattro. Fu una vettura prodotta in serie limitata, solo 333 unità, che vantava un sacco di potenza e un aspetto decisamente corsaiolo.

All'unanimità l'Audi A1 Quattro è considerata una delle Audi ad alte prestazioni più belle mai costruite anche perchè per la prima volta la casa di Ingolstadt non mise mano ad una berlina, un SUV o una station, bensì ad una compatta come appunto l'A1.

La prima cosa che fece l'azienda dei quattro anelli fu quella di renderla unica e per questo la produsse solo in un colore, bianca (con montanti e tetto nero), a cominciare dai cerchi in lega in stile '80 e '90, gli specchietti, e soprattutto un vistoso spoiler posizionato quasi a metà del lunotto posteriore.

La bellezza proseguiva anche quando si alzava il cofano, visto che l'A1 Quattro presentava un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri da 260 CV, anche se per molti sarebbe stato meglio alloggiare nel suo vano il cinque cilindri in linea da 2,5 litri da 500 CV del concept presentato nel 2011 in occasione del Worthersee, leggendario raduno cancellato per via del suo alto impatto ambientale.

In ogni caso si trattava di una vettura potentissima, tenendo conto che la Golf R dell'epoca aveva 270 cavalli, ed era inoltre ben più potente della S1 che aveva 234 cavalli. Poteva quindi raggiungere i 240 chilometri all'ora di velocità massima, mentre i 100 km/h da fermo erano toccati in 5,7 secondi, di conseguenza aveva anche una discreta accelerazione. Inoltre era dotata di un cambio manuale a sei velocità e soprattutto di un sound inconfondibile che fece innamorare tutti gli “smanettoni” dell'epoca.

La sua nota dolente era forse il prezzo, visto che in Italia costava 51mila euro, ma tenendo conto del prestigio del marchio, della tiratura limitata, dell'allestimento e della potenza, forse tale cifra non deve sorprendere più di tanto. Era in ogni caso il 25 per cento più costosa della Golf R e ben il 70 per cento della S1 ma era molto più bella di entrambe, ed era una sorta di oggetto da collezione.

La cosa certa è che chi è in possesso oggi di un'Audi A1 Quattro può avere fra le mani una piccola fortuna, visto che un modello con 22mila km è stato venduto a inizio anno per circa 56mila euro, di conseguenza una bella cifretta soprattutto se magari siete riusciti ad acquistare la hot hatch tedesca in saldo.

E la sensazione è che il suo valore aumenterà ulteriormente nei prossimi anni visto che l'Audi A1, così come molte altre piccole, uscirà di produzione rendendo la Quattro merce ancora più rara.