L'Audi A0, la piccola di casa Ingolstadt che avrebbe potuto sfidare la 500 Abarth

Audi avrebbe pensato negli scorsi anni di dare vita ad una piccola utilitaria per sfidare 500, Smart e non solo. Il suo nome sarebbe stato A0 ma alla fine il progetto non venne mai realizzato, anche perchè la casa di Ingolstadt decise di commercializzare l'A1.

Audi, che ha annunciato un cambio di nomi con l'avvento dell'elettrico, avrebbe potuto realizzare questa piccola due posti negli anni addietro, precisamente ai tempi della Volkswagen Up! Lanciata nel 2011, quindi “ri-stilizzata” nel 2016 e attualmente ancora disponibile sul mercato.



Come si può notare dal render pubblicato dal portale francese automobile-magazine, si tratta di una vettura molto interessante, simile alla cugina Up e che sarebbe andata a concorrere in un mercato dominato da due/tre modelli.

Si sarebbe potuta produrre anche la versione S0, e perchè no, anche una e-tron, una piccola elettrica. Peccato però che alla fine Audi decise di non approfondire il discorso, puntando invece sulla vecchia A2 e poi sull'A1.

Quest'ultima, lanciata nel 2010 e giunta alla generazione GB (sul mercato dal 2019), verrà a breve tolta dal mercato, così come la Volkswagen Polo, che scomparirà a partire dal 2024 per lasciare spazio all'interessante ID.2all e soprattutto alla Volkswagen ID 1 che costerà meno di 20mila euro.

Diranno addio al mercato anche le cugine Seat Ibizia e Skoda Fabia, per una vera e propria rivoluzione nel grande gruppo di automobili tedesco. Con l'avvento delle auto elettriche, alla luce del ban di benzina e diesel dal 2035, le aziende stanno rivedendo completamente la propria strategia rispetto a quanto accaduto fino ad ora, introducendo dei modelli inediti pensati appunto per una mobilità elettrificata che siano nel contempo belli, efficienti e soprattutto dalla lunga autonomia.



La speranza, ovviamente, è che le aziende possano produrre sempre più utilitarie dal prezzo accessibile, ciò che veramente manca ad oggi nel parco EV in vendita.