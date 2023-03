Audi 90 Quattro IMSA GTO: la più potente (e più bella) vettura prodotta da Ingolstadt

L'Audi 90 Quattro che corse il campionato americano IMSA GTO del 1989 è l'Audi più potente mai realizzata e nel contempo anche la più bella. Una vettura unica, iconica, caratterizzata da un baricentro bassissimo, un missile che fece tremare gli americani.

L'Audi 90 Quattro debuttò nel campionato IMSA GTO del 1989 dopo aver letteralmente asfaltato gli avversari con la 200 l'anno precedente, nella serie Trans-AM (altro torneo a stelle e strisce). Una vettura potentissima, capace di erogare ben 720 cavalli, e mai nessun'altra sportiva di Ingolstadt è riuscita ad eguagliare quella potenza, tenendo conto che l'R10 TDI che corse a Le Mans raggiunse i 650/700 cavalli.

L'auto aveva un cambio manuale a sei marce (con una marcia però bloccata come da regolamento) e con una trazione rigorosamente a quattro ruote motrici (come è ovvio che sia). A rendere leggendaria l'Audi 90 Quattro che corse nell'IMSA fu però soprattutto l'aspetto estetico, minaccioso e massiccio (solo il tetto, curiosamente, era di serie, così come da regolamento).

Il peso era di soli 1.206 chilogrammi, e le sue dimensioni erano di ben due metri di larghezza, con pneumatici di 40 centimetri. Ssotto il cofano il motore già visto in azione sulla Quattro S1 Pikes Peak ma evoluto, in grado di regalare uno dei suoni più belli della storia delle vetture da corsa.

Che dire poi del pupazzetto che era stato installato sotto il lunotto posteriore e che calava le braghe ad ogni sorpasso, azionato dal pilota: una vera e propria perla che mandò su tutte le furie gli altri piloti.

Purtroppo la vettura non riuscì ad ottenere il titolo in quanto dovette saltare le prime due gare per i tempi troppo lunghi di sviluppo. Si portò a casa comunque sette vittorie, e si dimostrò di fatto superiore in tutto e per tutto agli avversari, ma la migliore costanza di Ford permise agli americani di trionfare e di portarsi a casa la stagione: a fine campionato Audi decise di tornare in patria, iniziando un'altra magica avventura, quella nel campionato turismo tedesco.

E a proposito del DTM, fra le vetture che hanno fatto la storia del motorsport non si può non ricordare la mitica Alfa Romeo 155 V6 Ti che sconfisse i tedeschi in casa loro. Chiudiamo ricordandovi un'altra bestia dell'asfalto, la Lancia Delta ECV1, mostro da rally che purtroppo non corse mai.