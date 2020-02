ATV russi di Kanye West invadono Chicago, ma per quale motivo?

Tramite il post Twitter allegato in fondo alla pagina potete assistere ad una scena ai limiti dell'assurdità. I veicoli ATV russi che vedete sono stati mandati dal rapper statunitense Kanye West per consegnare le scarpe di sua produzione ai ragazzi di Chicago. Lo riporta la Chicago TV station WGN.

L'immagine in calce è stata postata dallo stesso Kanye West, e vede la fase di scarico dei giganteschi Sherp ATV neri, un attimo prima che invadano la più popolosa e nota città dell'Illinois. Nel caso nel quale non conosceste questi mezzi, si tratta degli ultimi ritrovati della tecnologia russa, specializzati nella guida fuoristrada. Grazie al passo cortissimo, ai pneumatici enormi, e all'abitacolo sigillato questi possono persino galleggiare. Inoltre la manovrabilità è altissima grazie all'angolo di sterzata ai limiti del concepibile. Sono però mossi da soli 44 cavalli di potenza, la comodità degli interni è ridotta all'osso, quindi non siamo davanti ai migliori candidati per circolare in una città come Chicago.

Passando al loro carico, parliamo delle nuovissime Yeezy Quantum Shoes. Queste scarpe sono disponibili solo ed esclusivamente a Chicago e, anche se vi abitaste, non potreste ancora comprarle. Verranno infatti rese disponibili il 16 Febbraio, e potrete anche optare per una versione orientata verso il basket. Il prezzo al paio è di 250 dollari, o 285 dollari in caso di preordine.

A proposito di scarpe bizzarre Elon Musk, CEO di Tesla, ha appena prodotto delle assurde calzature ispirate al suo Tesla Cybertruck, e le ha indossate personalmente scatenando l'interesse del web. Il design ricalca quello del pick-up elettrico, che però al momento è solo un prototipo in attesa della dimensione definitiva.