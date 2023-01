Le attuali Tesla con Hardware 3 potranno passare al nuovo Hardware 4? Risponde Elon Musk

Nelle ultime ore Elon Musk ci ha fatto sapere che il Tesla Cybertruck costruito nel 2024 monterà il nuovo Hardware 4 della compagnia californiana, un computer di bordo ultra potente pensato per migliorare la guida autonoma. Gli utenti si sono dunque chiesti: l’Hardware 4 si potrà montare anche sulle Tesla attuali?

Le Tesla prodotte attualmente da Elon Musk e soci montano l’Hardware 3, un sistema già parecchio avanzato in grado di gestire senza problemi il Full Self Driving in versione Beta. Di sicuro più è aggiornata e potente una piattaforma, meglio si può gestire la guida autonoma, motivo per cui il Cybertruck e le Tesla di nuova generazione pronte per gestire il Full Self Driving alle sue massime potenzialità. In passato è già successo che Tesla permettesse il retrofit di auto più datate, dando la possibilità di passare a un hardware più potente, cosa succederà dunque con l’Hardware 4?

Purtroppo a tal proposito Elon Musk non ha lasciato molto spazio all’interpretazione: “I costi e le difficoltà di aggiornare un Hardware 3 al nuovo Hardware 4 sarebbero troppo elevati, economicamente non penso che sarà possibile farlo”. Da qui la preoccupazione: le Tesla attuali saranno troppo datate per gestire al meglio la guida autonoma?

Sempre Elon Musk ha detto: “Di sicuro l’Hardware 3 non sarà prestante come l’Hardware 4, penso però che riuscirà a garantire una sicurezza maggiore di un conducente medio. Per farvi capire: se l’Hardware 3 è più sicuro di un conducente umano del 200-300%, l’Hardware 4 sarà più sicuro del 500-600%. Con l’Hardware 5 riusciremo a fare anche meglio, ciò che davvero conta è che stiamo lavorando per aumentare la sicurezza sulle strade”. Sembra dunque di capire che l’Hardware 3 sarà perfettamente in grado di gestire il Full Self Driving di Tesla, l’Hardware 4 però sarà ancora più sicuro e affidabile. Speriamo di vederlo all’opera quanto prima per avere un’idea delle sue potenzialità.



Chissà se anche la Tesla compatta a cui sta lavorando Elon Musk avrà il nuovo Hardware 4...