L'attrice Jordana Brewster si è sposata: in chiesa con la Honda Integra di Mia Toretto

Se vi chiedessimo di nominare una delle saghe cinematografiche più longeve, famose e di successo, probabilmente alcuni di voi nominerebbero Fast And Furious. Il primo capitolo della saga è diventato una vera e propria pietra miliare specialmente per chi ama le auto, ed è ormai legata alla vita quotidiana degli attori che ne hanno fatto parte.

E infatti pochi giorni fa Jordana Brewster, l’attrice che ha interpretato Mia Toretto, si è sposata con Mason Morfit, e per recarsi in chiesa non ha scelto una vettura del passato o qualche altra berlina del momento, ma si è presentata a bordo della Honda Integra del 1994 in tinta blu utilizzata nel film da Mia, nella scena in cui la sorella di Dom Toretto mostrava a Brian O’Conner (interpretato dall’indimenticato Paul Walker, venuto a mancare a causa di un incidente stradale) le sue abilità alla guida.

Ma lo spettacolo non è finito: accanto alla Integra, di fronte alla chiesa, c’erano altre due bellezze del Sol Levante (diverse auto di Fast And Furious finiranno all'asta in beneficienza), ovvero la Honda NSX del 2003 in tinta nera, utilizzata da Mia in Fast & Furious del 2009, e la mitica Mazda RX-7 del 1993 di Dom, interpretato da Vin Diesel.

L’auto che ha accompagnato l’attrice è dunque identica a quella utilizzata nel film, ma si tratta di una replica fedele, dato che l’auto originale era finita distrutta in un incidente stradale poco dopo l’uscita del film. Ricordiamo infine che Mia tornerà nel prossimo Fast X, il decimo capitolo del franchise che darà il benvenuto anche a Jason Momoa.