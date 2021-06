Tutte le attrazioni del CyberLand, il parco a tema a marchio Tesla

Cosa manca a un brand automotive per essere consacrato definitivamente nell’Olimpo dei più cool? Beh ovviamente un parco a tema e Tesla potrebbe averne uno - o almeno è ciò che sognano i suoi appassionati.

A oggi esistono ben quattro parchi a tema automotive nel mondo, pensiamo ai Ferrari Land e Ferrari World, al Volkswagen Autostadt e al Toyota Megaweb, quello Tesla invece potrebbe chiamarsi CyyberLand e qualcuno ha già delle idee precise sulla sua realizzazione. I ragazzi di Car Lease Fetcher hanno creato una mappa dettagliata del Tesla CyberLand, definendolo come “il luogo dove tutti i vostri sogni intergalattici prendono vita (scusa Disney)”.

Il mega parco a tema verrebbe costruito nel deserto del Mojave e andrebbe a ripercorrere il passato, il presente e il futuro del marchio, con piccoli omaggi qua e là alla cugina SpaceX, azienda spaziale nata in ogni caso dalla mente folle di Elon Musk. Si entrerebbe attraverso due porte dalla forma di mega Supercharger, all’interno poi troveremmo un Anfiteatro Tesla, un autoscontro Cybertruck, un Roller Coaster con tanto di tunnel sotterraneo, un’attrazione ispirata a SpaceX che ci lancerebbe in aria a bordo di una Tesla Roadster, un simulatore Hyperloop, l’attrazione delle Tesla Model X volanti, il Mars Playground per i più piccoli, la scuola di Guida Autonoma di Tesla, un servizio di trasporto Hyperloop per muoversi nel parco, una Tesla Gigafactory utile a fornire l’energia elettrica green a tutto il CyberLand, per chiudere con un Tesla CyberLandr Shop, dove comprare tutti i vostri gadget del cuore, e un Tesla Semi Food Truck, così da soddisfare la sete e la fame. Chissà che Elon Musk non si faccia ammaliare sul serio dall’idea…