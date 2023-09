Attraversare un'autostrada con un passeggino: il video della follia di un pedone.

È davvero sorprendente come alcune persone possano prendere decisioni così rischiose quando si tratta della sicurezza dei propri figli. Un video catturato da un testimone ha mostrato una coppia con un passeggino in una situazione estremamente pericolosa nel bel mezzo delle corsie di un'autostrada trafficata.

Speriamo sinceramente che, dopo un momento di esitazione, questi genitori abbiano riflettuto sulla situazione e scelto la sicurezza dei loro figli. Le conseguenze di un incidente in un contesto del genere possono essere tragiche, e prevenire tali situazioni è essenziale per la protezione di tutti gli utenti della strada.

Purtroppo il video (che potete trovare in fondo all'articolo) si interrompe nel bel mezzo della scena e non sappiamo esattamente come sia andata a finire e se qualcuno si sia fermato per ridurre alla ragione la coppia. Per quanto le tecnologie possano contribuire a rendere le nostre azioni meno drammatiche (anche quando stupide), questi comportamenti le mettono a dura prova. Per fortuna non va sempre male: questo pedone si è salvato grazie al sistema Autopilot di Tesla.

La sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e l'educazione sono fondamentali per evitare comportamenti così pericolosi, e le autorità stradali dovrebbero intervenire per prevenire situazioni del genere in futuro. La sicurezza delle persone, soprattutto dei bambini, deve essere sempre la priorità principale. Quanto a sicurezza stradale l'Italia non è messa molto bene, Roma è la capitale d'Europa più pericolosa per gli automobilisti.