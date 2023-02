Attraversare l'Africa su una moto elettrica CAKE: la storia di Sinje Gottwald

Le auto elettriche sono sul mercato internazionale da oltre 10 anni eppure ancora oggi molta gente ha paura di rimanere senza carica, non userebbe mai un EV per un lungo viaggio. Con le moto elettriche va ancora peggio sul piano culturale, una motociclista però ha appena attraversato l’Africa con una moto elettrica CAKE.

Se seguite le nostre pagine conoscete sicuramente il brand CAKE: la società svedese si è fatta conoscere grazie a modelli dal design fuori dal comune (al CES 2023 la nuova CAKE Alk), dotati di grande robustezza. A riprova di questo con una CAKE Kalk AP è possibile anche attraversare l’Africa, o almeno Sinje Gottwald ci è riuscita - dopo aver messo in pausa il suo lavoro di B2B Account Manager per CAKE in Germania.

La motociclista ha passato buona parte degli ultimi 5 anni in giro per il mondo in solitaria a bordo di una moto, l’ultimo in particolare è avvenuto su una CAKE, silenziosa e a zero emissioni. L’idea è nata quasi per caso a fine 2021, come ha ben raccontato il CEO di CAKE Stefan Ytterborn: “A una cena aziendale di fine 2021 ero seduto accanto a Sinje che mi ha confidato un segreto: voleva viaggiare dalla Spagna al Sud Africa a bordo di una moto elettrica. Un’idea che ci ha subito riempiti di orgoglio, siamo subito stati felici di collaborare con lei, per noi sarebbe anche stata un’occasione per testare un nostro prodotto in condizioni estreme”.

La Gottwald ha così messo in pausa il suo lavoro d’ufficio ed è partita con una Kalk AP. “Sinje ha smesso i panni di B2B Account Manager ed è diventata una nostra tester sul campo” ha aggiunto Ytterborn, “eravamo ovviamente preoccupati per lei ma è andato tutto liscio, è stata anche molto attenta e ha riportato la moto in ottime condizioni”. Il viaggio della motociclista è durato 124 giorni e ha toccato ben 19 Paesi, dal Marocco al Sud Africa. Trovate tutto il racconto del viaggio, durante il quale ha percorso la bellezza di 13.000 km, sul suo account Instagram sinje.gottwald. La motociclista non ha incontrato nessun problema durante il cammino, non ha mai neppure bucato una singola ruota, ha dovuto fare attenzione soltanto alla ricarica della batteria e ai posti in cui dormire.