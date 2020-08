Attraversa gli USA da costa a costa su un monopattino Segway: è record

Nell'ultimo anno i monopattini hanno fatto registrare un vero e proprio boom nel nostro Paese e il meglio deve forse ancora arrivare con il Bonus Mobilità 2020, che permette a molti italiani di acquistarli in sconto. Questi veicoli hanno invaso le nostre città, qualcuno però ha deciso di attraversare tutti gli Stati Uniti da costa a costa.

Solitamente utilizzati per coprire piccoli tratti urbani, magari per andare al lavoro oppure a scuola partendo da casa e ritorno, i monopattini elettrici posso farci percorrere anche distanze molto più ampie, come ha voluto dimostrare un ragazzo americano supportato da Segway. La società cinese (ormai parte di Xiaomi) ha fornito a Graham Pollard ben sei differenti Ninebot Segway Max G30, il supporto di un van e due amici sempre al seguito, Brandon Bedford e Christian Boyle.

L'obiettivo principale di Pollard non era soltanto diventare un novello Forrest Gump in corsa per gli USA su un monopattino elettrico, bensì raccogliere fondi per aiutare il William Lawrence Camp a combattere il COVID-19. Il giovane ha così percorso oltre 6.000 km di strada sfruttando per lo più la TransAmerica Trail, un sentiero dedicato alle bici che attraversa tutti gli Stati Uniti. A viaggio terminato, Segway ha celebrato la riuscita dell'operazione con un evento a Florence, in Oregon, appena ieri 26 agosto: è la prima volta che qualcuno attraversa gli USA in monopattino.