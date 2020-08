Attraversa un ponte da 5 tonnellate con un camion da 40: ecco il risultato

Nel caso non aveste mai guidato un grosso camion, sappiate che farlo comporta una serie di manovre obbligate e di sfide le quali non passerebbero mai per la mente a un comune automobilista.

Ad esempio, viaggiare nel traffico con un veicolo di oltre 20 metri non è affatto una passeggiata, e lo stesso vale per gli spazi di frenata mentre si guida a 80 km/h, che sono di certo molto più lunghi di quanto ci si potrebbe aspettare. Ovviamente bisogna anche prestare attenzione alla larghezza della strada che si percorre e soprattutto alla soglia di carico dei ponti che si attraversano.

Un camionista il quale non ha badato a quest'ultima regola probabilmente non ripeterà mai più l'errore poiché, mentre si trovava sul Pentecostal Bridge di Westfalia, Missouri, il ponte si è spezzato come un ramoscello sotto il carico dell'enorme autoarticolto. Il tonnellaggio era assolutamente segnalato, e difatti due cartelli posizionati ambo i lati avvisavano delle 5 tonnellate massimali, ma il conducente del veicolo evidentemente non se n'è accorto e ci è passato sopra con un mezzo da 40 tonnellate.

Il risultato lo potete benissimo controllare tramite le immagini in fondo alla pagina, condivise su Twitter da vari media locali. Larry Kliethermes, Second District Commissioner per la Contea di Osage, riferisce di aver parlato col camionista, il quale si è difeso dicendo di aver provato a tornare indietro col camion non appena aveva messo il muso sull'esile viadotto. Ciò è abbastanza credibile in quanto, vista la larghezza del ponte, è improbabile che il veicolo sia riuscito a immettervisi completamente su di esso.

Per fortuna però nessuno si è fatto male, e gli unici danni risultano essere materiali, in quanto sia il tir che il ponte sono irrecuperabili. Nel frattempo gli addetti stanno procedendo alla rimozione dei detriti dal fiume, e entro pochi giorni sarà tutto risolto.



In chiusura, restando in tema di errori di calcolo in strada, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo tentativo di scodata finito male, dove il conducente di una BMW ha ammaccato la propria vettura contro un palo dell'illuminazione. E' andata malissimo anche al proprietario di una potentissima McLaren 520 di colore rosa che, per sfortuna sua e per quella dell'altro automobilista, ha sfasciato la supercar contro una Volkswagen Golf in pieno centro a Londra.