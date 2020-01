Attraversa in autostrada e Autopilot di Tesla lo vede in tempo: il video

Tutte le auto di nuova generazione sono gestite da software molto avanzati, che offrono anche diversi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza. Alcune vetture sono anche in grado di frenare automaticamente in caso di pedoni su strada o ciclisti e il video di oggi vi dimostra perché è importante un sistema simile.

Quando si acquista una nuova vettura, è sempre indicato se la frenata di emergenza è in grado di rilevare pedoni/ciclisti o meno - e sarebbe sempre opportuno scegliere questa opzione per avere una maggiore sicurezza. Il video di oggi, in arrivo dagli USA, ci spiega il perché: siamo a bordo della Tesla Model 3 di James Crutcher, l'uomo che ha condiviso le immagini sui social, intento a cambiare corsia in autostrada in un momento di traffico particolarmente intenso.

C'era infatti stato un incidente, come si può vedere dalle auto ferme in corsia d'emergenza, e proprio un uomo vicino a quelle vetture decide improvvisamente di attraversare le corsie autostradali. Crutcher, intento a spostarsi sulla sinistra, era totalmente concentrato a guardare l'eventuale arrivo di altre auto da dietro, con Autopilot che ha preso in mano la situazione e ha fermato il veicolo rilevando l'attraversamento dell'uomo.

Se il conducente può avere solo due occhi a disposizione, e può coprire un solo angolo alla volta, le 8 telecamere Tesla coprono l'ambiente della vettura a 360 gradi, aumentando a dismisura la sicurezza. Cosa pensate della frenata automatica d'emergenza con rilevamento dei pedoni? È mai "entrata in servizio" sulla vostra auto?