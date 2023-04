Attivo il nuovo Bonus Trasporti 2023: chi può richiederlo e come

A fine 2022 il nostro Governo ha concesso il Bonus Trasporti, un contributo che ha avuto un tale successo tanto da esser stato riconfermato: da lunedì 17 aprile 2023 si può richiedere di nuovo. Scopriamo tutti i dettagli.

Da lunedì 17 aprile 2023 è stata riattivata la piattaforma digitale per la richiesta del Bonus Trasporti 2023. Parliamo di un contributo fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi oppure annuali per tutti gli operatori presenti nella lista ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bonus è destinato a persone fisiche (dunque normali cittadini) con un reddito entro i 20.000 euro (dati 2022). Il contributo dev'essere utilizzato entro il mese solare di emissione, ovvero: se si acquista ad aprile 2023, bisogna acquistare il nuovo abbonamento entro la fine di aprile 2023. Si parla solo di acquisto però, l'abbonamento può avere validità anche successiva: possiamo ad esempio richiedere il bonus ad aprile e acquistare nello stesso mese l'abbonamento di maggio.

Il Bonus Trasporti 2023 si può richiedere direttamente sulla piattaforma dedicata accedendo con SPID oppure con CIE, la carta d'identità elettronica. Il bonus può essere richiesto per se stessi oppure per un beneficiario minorenne a carico, dunque un genitore può chiedere il bonus per il proprio figlio. Oltre a SPID/CIE è necessario anche indicare il codice fiscale del richiedente.