Attivisti pro-clima anche contro le elettriche: invasione di pista in Formula E. Il video

Clamorosa protesta degli attivisti climatici durante la gara di Formula E di ieri che si è tenuta a Berlino: dopo la manifestazione degli ambientalisti contro le Tesla Giga Berlin, alcuni membri di Letzte Generation hanno invaso la pista causando l'immediata interruzione della corsa.

Fortunatamente il gesto si è verificato durante lo schieramento sul rettilineo finale, di conseguenza gli invasori non hanno di fatto rischiato nulla, ma in ogni caso il siparietto è stato a dir poco folle come potete notare dal video pubblicato qui sopra ma anche dal filmato più in basso.

Una volta entrati in pista gli attivisti si sono seduti fra le monoposto con la sicurezza che è poi intervenuta immediatamente per portare via gli stessi. Jean-Eric Vergne, al termine della gara, ha spiegato: “Fosse accaduto appena qualche minuto più tardi, sarebbe stato molto pericoloso. Quanto accaduto è incomprensibile, nel mezzo di una gara di auto elettriche”.

Come detto sopra, la responsabilità di tale gesto è del collettivo ambientalista Letzte Generation che nel mentre della protesta, sui canali social ufficiali scriveva: “Gara automobilistica interrotta. Siamo in Autodromo per dare l’allarme. È il momento di rallentare. Siamo sull’autostrada dell’inferno climatico con il piede pigiato sull’acceleratore”.

Come si vede dal filmato, i ragazzi scattano dalle tribune per poi arrampicarsi sulla recinzione con una destrezza invidiabile, e finire appunto sul rettilineo finale mentre le vetture di Formula E si stavano schierando per la partenza del Gp.

“Perché interrompere una corsa automobilistica? - ha fatto chiarezza il collettivo - nell’emergenza in cui ci troviamo in questo momento e considerando il disastro verso cui ci stiamo dirigendo, dobbiamo entrare subito in modalità emergenza. C’è bisogno di un freno di emergenza da parte del governo federale“.

E ancora: “L’anziana signora nel suo appartamento in affitto a Tempelhof sta congelando per tutto l’inverno a causa del timore del costo della prossima bolletta elettrica. Ma a pochi metri di distanza, tanta preziosa energia viene sprecata ogni secondo per il nostro tifo. Per quanto siamo felici che siano delle vetture elettriche a sfrecciare sulla pista, i conti non tornano!”.

Purtroppo si tratta soltanto dell'ultimo gesto incomprensibile degli ambientalisti messo in pratica in questi mesi. A gennaio scorso, ad esempio, un gruppo di attivisti aveva tagliato le gomme dei SUV parcheggiati a Milano causando non poca rabbia nei proprietari degli stessi mezzi