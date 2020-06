Ecco come potrebbe essere l'attesissima Nissan 400Z

Alcuni render provenienti dal designer Guillaume Lerouge ci aiutano ad immaginare quelle che potrebbe essere la Nissan 400Z 2021. La sportiva è attesa da moltissime persone e, in attesa di informazioni chiare in merito, gli appassionati cominciano già a scommettere sulla sua estetica.

La casa automobilistica giapponese ha già fatto trapelare delle forme preliminari dell'estetica della sportiva attraverso un breve video promozionale rilasciato il mese scorso. Dal materiale si capisce che la direzione artistica è quella retro, e questo ha portato Lerouge a sbizzarrirsi.

Il primo aspetto della da discutere sulla 400Z riguarda le sue linee generali. Di sicuro proporrà un muso piuttosto allungato e una coda parecchio breve, mentre il tettuccio spioverà in maniera importante per dare un senso di dinamismo non dissimile da quello portato in essere dalle 240Z e 280Z. Diversamente poi dalla Toyota Supra di ultima generazione, considerata da alcuni un po' esagerata, la 400Z dovrebbe risultare molto semplice e minimale, in modo non dissimile da quanto disegnato da Lerouge.

Sul muso troviamo due fari di forma ovale a circondare un'ampia griglia anteriore. Il rendering poi mostra la sportiva con un paraurti molto aggressivo e affilato, accompagnato lateralmente da cerchi a 10 raggi circondati da linee spigolose.

Sotto al cofano potrebbe montare un motore Infiniti V6 bi-turbo da 3,0 litri, capace di circa 400 cavalli di potenza. Tutta la sua esuberanza verrà scaricata esclusivamente sulle ruote posteriori da un rumoreggiato cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti, che giungerà sul mercato contemporaneamente alla versione con cambio manuale.



Non molti giorni fa sono saltati fuori altri render della Nissan 400Z, i quali in realtà si scostano molto poco da quelli appena realizzati e visibili in fondo alla pagina, ma a breve il produttore di veicoli giapponese potrebbe essere insidiato anche da Fiat, la quale ha in sviluppo un SUV progettato per battere il Qashqai.