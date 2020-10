L'attesissima Ford Mustang Mach 1 debutterà anche in Europa

Di certo non avrà le medesime performance di una Shelby GT350, ma la Ford Mustang Mach 1 farà comunque godere i suoi futuri proprietari grazie a un motore comunque molto potente e tante possibilità di personalizzazione. Inoltre, arriverà anche in Europa.

La Mustang Mach 1 monterà infatti un poderoso Coyote V8 da 5,0 litri erogante lo stesso output della Bullit: 487 cavalli di potenza e 569 Nm di coppia scaricati verso l'asfalto tramite un cambio automatico a 10 rapporti o un Tremec manuale a sei rapporti preso di peso dalla GT350. Da quest'ultima, e anche dalla GT500, trae numerosi componenti come l'olio motore, il collettore, parte del filtro dell'olio, il sistema di raffreddamento dell'asse posteriore e l'impianto di scarico da 4,5 pollici.

Per quanto concerne le sospensioni Ford ha deciso di utilizzare le calibrazioni MagneRide, mentre all'avantreno l'assetto è stato reso più rigido, e in generale delle barre anti-rollio più solide restituiscono una risposta netta e decisa al conducente. Il team non si è risparmiato neanche sui freni, inserendo di serie il pacchetto Mustang GT Performance Pack 2. Insomma, coloro che decideranno di non fiondarsi subito sulle Shelby potranno comunque avere tra le mani un eccellente prodotto.



Difatti è proprio quanto dichiarato dalla stessa casa automobilistica, la quale ha voluto proporre una vettura posizionata tra la Mustang GT e le Shelby. In attesa di ricevere ulteriori notizie inerenti la commercializzazione della Mach 1 in Italia vi consigliamo di dare un'occhiata alla variante elettrica della muscle car del brand: la Mustang Mach-E GT promette performance spettacolari. In ultimo vogliamo invece mostrarvi cosa succede quando un automobilista inesperto si mette al volante di una Mustang particolarmente potente.