Attenti alle truffe sulle auto usate: ecco i Paesi più e meno trasparenti

Il mercato dell'auto è senza alcun dubbio in tilt. Il nuovo si trova con molta difficoltà e con tempi di attesa biblici, l'usato ha prezzi alle stelle, inoltre il Second Hand è un mercato in cui i rischi sono molteplici. Ma in quali Paesi l'acquisto di un'auto usata è più rischioso?

Risponde a questa domanda un nuovo report di carVertical, la piattaforma online grazie alla quale controllare la storia di un veicolo usato. La ricerca si basa sui dati dei report reali delle auto acquistate dai clienti carVertical in un arco di 12 mesi. Le insidie del mercato dell'usato del resto sono diverse: si rischiano frodi sul chilometraggio, danni nascosti, auto troppo vecchie e così via. La trasparenza purtroppo non è sempre presente ed ecco qual è la situazione sui principali mercati.

Ebbene la ricerca ha svelato che Regno Unito, Germania e Italia sono i tre Paesi in cui è più sicuro acquistare auto usate, in cui il mercato è più trasparente - e per una volta ci fa davvero piacere essere in una Top 3 positiva. Altri Paesi affidabili sono la Francia, la Danimarca e la Svezia. Ci si può ancora fidare Slovenia, Finlandia, Svizzera, USA, Belgio, Repubblica Ceca e Slovacchia, ora invece inizia la parabola discendente, con i Paesi meno trasparenti sull'usato.

Fate molta attenzione se decidete di acquistare una vettura usata in Ungheria, Croazia, Serbia, Polonia, Bulgaria ed Estonia. Se possibile evitate di acquistare auto usate in Romania, Lituania, Ucraina e Lettonia, i Paesi meno trasparenti fra tutti.

Per elaborare questi dati (qui trovate il report nella sua forma integrale) carVertical ha creato il suo Market Transparency Index, un indice di trasparenza del mercato che si basa su 6 fattori:

percentuale di auto con chilometraggio contraffatto

numero medio di chilometri scalati dal contachilometri

percentuale di veicoli danneggiati

valore medio del danno

quota di auto usate importate

età media delle auto controllate

Ovviamente acquistare in uno dei mercati più trasparenti non vi mette al riparo da eventuali frodi. In Italia 1 auto usata su 9 ha avuto il rollback del chilometraggio, un numero alquanto considerevole. Il valore medio del rollback è di 50.305 km, il rischio dunque è che si paghi più del dovuto un prodotto che in realtà vale meno. Piattaforme come carVertical possono sicuramente aiutarvi a scoprire eventuali problemi relativi a un'auto usata. A tal proposito: quali sono le auto usate più danneggiate in Italia?