Attacco hacker a Yanfeng: Stellantis interrompe produzione in Nord America

La produzione in diversi impianti Stellantis nel Nord America è stata drasticamente interrotta a seguito di un attacco informatico rivolto contro Yanfeng Automotive Interiors, un fornitore cinese essenziale per la compagnia che si occupa della produzione di componenti cruciali, tra cui sedili, interni vari ed elettronica.

Il sito web dell'azienda cinese è attualmente offline. Stellantis ha dichiarato che sta collaborando strettamente con il fornitore per mitigare eventuali ulteriori impatti sulla produzione. La portavoce di Stellantis, Ann Marie Fortunate, ha affermato: "A causa di un problema con un fornitore esterno, la produzione in alcuni stabilimenti di assemblaggio di Stellantis in Nord America è stata interrotta. Stiamo monitorando la situazione e collaborando con il fornitore per mitigare qualsiasi ulteriore impatto sulle nostre operazioni".

Analogamente, il portavoce di General Motors (anch'essa esposta allo stop del partner cinese), Kevin Kelly, ha dichiarato che l'azienda sta seguendo attentamente gli sviluppi della situazione. La notizia giunge in un momento in cui gli attacchi informatici, che coinvolgono sia aziende che privati, diventano sempre più frequenti e sofisticati.

Si tratta di una problematica che richiede un'attenzione crescente e misure di sicurezza avanzate per prevenire danni potenzialmente catastrofici. Uno di questi ci riporta indietro di un anno quando la vittima fu Ferrari, alla quale vennero sottratti 7gb di dati sensibili.

