ATS Corsa RR Turbo Serie Carbonio: una supercar italiana dalle performance eccezionali

La compagnia italiana ATS, conosciuta per la sua spettacolare RR Turbo Club Sport da pista e per la rapidissima GT stradale, ha appena deciso di sorprendere il pubblico con un nuovo modello: la RR Trubo Serie Carbonio, la quale incarna un modello ancora più leggero dei precedenti grazie all'usto estensivo della fibra di carbonio.

Proprio come la RR Turbo Club Sport presentata nel corso del 2019, la Serie Carbonio fa uso di un telaio tubolare e di una roll cage già approvata dalla FIA. Alla fine dei conti il bolide pesa appena 825 chilogrammi (40 kg meno della Club Sport), e per questo bisogna ringraziare gli sforzi ingegneristici applicati sia su componenti aerodinamiche come alettone e splitter, sia per le le parti più ampie della carrozzeria.

Ovviamente anche il suo quattro cilindri in linea turbocompresso da 2,0 litri riesce a lanciare con prepotenza una quattro ruote così leggera, anche perché non stiamo parlando di un'unità normalissima: nonostante le dimensioni ridotte, il motore scarica sull'asfalto ben 600 cavalli di potenza in modalità Corsa e 420 cavalli in modalità Sport. L'output viene inviato alla sole ruote posteriori tramite un cambio robotizzato a 6 rapporti con leve sul volante, coadiuvato da un differenziale meccanico a slittamento limitato.

L'aggressivissima ATS Corsa RR Turbo Serie Carbonio (visibile nella galleria di immagini in basso) può anche gareggiare alle famose 24 Ore, alle International Endurance Series e a tante altre competizioni di livello, e siamo pronti a scommettere sul fatto che piloti che avranno modo di guidarla ne resteranno entusiasti. Per quanto concerne il prezzo, lo scalino d'ingresso è stato fissato a 136.000 euro tasse escluse per la Club Sport, mentre la Serie Carbonio richiede almeno 164.900 euro.



