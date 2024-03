ATM, 50% dei bus sarà elettrico entro il 2026, ironia social: 'Preparate gli estintori'

ATM, l'azienda dei trasporti pubblici Milano, ha annunciato che il 50 per cento della flotta dei bus meneghini diverrà elettrico, green. Un traguardo importante che verrà raggiunto nel giro di due anni e che permetterà di ridurre le emissioni presso il capoluogo lombardo, notoriamente una delle città più inquinate d'Italia.

A comunicare la novità è stato l'amministratore delegato di Atm, Arrigo Giana, a margine della visita del Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, presso un deposito della società di bus elettrici: “Stiamo proseguendo il nostro progetto full electric e siamo nei tempi – le parole di Giana - abbiamo ad oggi una flotta di circa 240 autobus, saranno 280 alla fine del 2024, per il 2026 avremo completato gli acquisti per il 50% dell'intera flotta, coi fondi del Pnrr".

Quindi Giana ha aggiunto: "Parallelamente stiamo procedendo alla costruzione di due nuovi depositi, che è la parte più complessa perché costruire un nuovo deposito in città non è una cosa banale”. A riguardo l'ad di ATM ha spiegato che le aree individuate sono quelle in viale Toscana, di fronte all'area nuova dell'università Bocconi, e una in zona Triboniano, nei pressi del cimitero Maggiore.

“Stiamo progettando delle infrastrutture – ha proseguito Arrigo Giana - che siano inserite nell'ambiente e che non costituiscano una barriera per chi ci vive intorno ma una opportunità”. L'idea, ha aggiunto l'amministratore dell'azienda dei trasporti pubblici Milano è quella di costruire degli spazi che saranno poi resi alla comunità con degli ambiti verdi o spazi per essere utilizzati per dei convegni.

In totale nel 2030 la flotta dovrebbe prevedere ben 1200 bus elettrici, e il fondo Pnrr dedicato alla stessa iniziativa sarà di 340 milioni di euro. La notizia è stata pubblicata dall'agenzia Ansa anche attraverso la propria pagina Facebook e sono stati moltissimi i commenti sotto al post, molti dei quali ironici.

Del resto quando si parla di elettrico sul web è subito pronta la battuta, come ad esempio chi ha scritto: “Entro il 2027 tutti a piedi perché i costi supereranno i benefici”, ma anche: “Prepariamoci a bellissime serate di blackout questa estate”. C'è chi aggiunge: “Metà dei mezzi finirà ferma. Usate tram o filobus sono più affidabili. Le batterie sono un disastro”, e ancora: “Sarà uno sfacelo elettrico garantito”.

Nonostante le elettriche prendono fuoco meno delle termiche, c'è chi ha commentato con il solito motivo: “Preparate gli estintori...”, ma anche “Io su un bus elettrico non ci salirei mai!”. Memore di quanto accaduto alle Tesla a Chicago questo inverno, colpa però dell'infrastruttura e non dei mezzi, c'è chi scrive: “Al. Primo freddo tutti a piedi”, e molti altri commenti sulla stessa falsa riga.

Su Ma-Fra, Trattamento 3in1 Tessuti, Deterge e Smacchia Tessuti Del è uno dei più venduti di oggi.