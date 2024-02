Atlas APC, mostruoso furgone su base Ford che può essere usato per andare a fare la spesa

Questo possente camion militare adattato per uso civile, si chiama Atlas APC e offre un livello di protezione balistica B6 o B7 e la capacità di trasportare fino a 10 passeggeri in sicurezza. Da ora potrete organizzare una gita di gruppo per andare a fare la spesa se non altro.

Questo veicolo imponente è prodotto dalla "Goat Tactical Vehicles USA" e si basa sulla piattaforma Ford F-550, che garantisce una protezione eccezionale ai suoi occupanti. Il suo design esterno richiama il robusto Oshkosh Defense JLTV utilizzato dall'esercito americano, ma è legalmente acquistabile in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, senza la necessità di permessi speciali (precisiamo subito che in Europa sarebbe un'utopia che le autorità autorizzino la circolazione di un veicolo simile, molto peggio del caso di Tesla Cybertruck che in Europa, ad oggi, non potrebbe circolare).

L'Atlas APC presenta una carrozzeria angolare con piccole finestre, vani portaoggetti esterni, torretta rotante opzionale e nove porte per armi corazzate, offrendo un'impressione di potenza e robustezza. Nonostante la sua presenza intimidatoria, è adatto anche per l'uso quotidiano (sapevate che, stando alle attuali normative, un neopatentato potrebbe guidare un'Audi Q8 E-Tron in quanto Ibrido Plug-In?)

Con una lunghezza di 6,3 metri, una larghezza di 2,5 metri e un'altezza di 2,8 metri, l'Atlas APC è notevolmente più grande dei camion standard. La sua struttura in acciaio corazzato fornisce una protezione balistica di alto livello. All'interno, il veicolo può ospitare fino a 12 persone, offrendo sia configurazioni lussuose con interni in pelle che opzioni più utilitarie con ampio spazio di carico posteriore. Con un telaio Ford F-550 Super Duty e un motore diesel V8 da 6,7 litri, l'Atlas APC offre un'eccezionale potenza e una capacità di carburante che consente di percorrere fino a 400 miglia tra un rifornimento e l'altro.

Il prezzo base per l'Atlas APC è di 364.500 euro per la configurazione tattica standard, con possibilità di personalizzazione e aggiunte come vernici personalizzate, luci a LED a 360 gradi e altre attrezzature montate sul tetto. I tempi di consegna variano tra 60 e 90 giorni dalla data dell'ordine. Ricordatevi però: solo negli Stati Uniti.