Ateo riesce a farsi dare la targa 'I'M GOD' dopo una dura battaglia legale

Come è noto, in molti stati americani è possibile personalizzare la targa. Al netto dei caratteri disponibili, è possibile scrivere tutto quello che si vuole. O quasi, a quanto pare. Un uomo infatti si è vista rifiutata la richiesta di usare la targa "I'M GOG", io sono Dio. Si è sentito dire che sarebbe stata blasfema. Ha fatto causa. Ha vinto.

La storia ha luogo in Kentucky, mentre il protagonista è un anziano ateo di nome Ben Hart. Ora può sfoggiare liberamente la sua targa I'M GOD sul suo Jeep Grand Cherooke, ma non è stato per nulla facile guadagnarsi questo diritto.

Hart aveva infatti portato la questione davanti i giudici statali del Kentucky che si sono rifiutati di dargli ragione. Da là ne è nato un nuovo appello, questa volta davanti ad un tribunale federale — con gli alti costi che questo comporta.

I giudici del Kentucky hanno sostenuto che la targa non fosse ammissibile, perché rientrerebbe nel divieto di scegliere vanity plate (come vengono chiamate) con contenuto "osceno, volgare o di cattivo gusto".

La fortuna di Ben Hart nasce dall'interesse per la questione dell'ACLU e della Freedom From Religion Foundation, due fondazioni che hanno deciso di sostenere la battaglia dell'automobilista, dandogli sostegno e consulenza legale.

Il braccio di ferro con il sistema giuridico americano è andato avanti per ben 4 anni. Alla fine ha vinto Hart: può avere la sua targa con scritto "Sono Dio". Lo Stato del Kentucky non può limitare in questo modo la sua libertà di parola. La chiamano Land of the Free, non a caso.

Il conto delle spese legali dell'automobilista è invece stato indirizzato al dipartimento dei trasporti del Kentucky. Così ha ordinato il giudice federale.

Della possibiltà di introdurre le Vanity Plate, le targhe personalizzate, anche in Italia se ne parlava l'anno scorso. Alla fine non se ne è fatto nulla.