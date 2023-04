Astra OPC X-Treme, l'Opel più estrema di sempre: solo una decina l'ha guidata

Ali da gabbiano, passaruota esagerati, e una potenza mostruosa: questa era l'Opel Astra OPC X-Treme, che come spiega lo stesso nome, era una vettura estrema, la più incredibile mai costruita dalla prestigiosa casa automobilistica tedesca.

Padre di questa vettura da mille e una notte fu Volker Strycek, che all'epoca era a capo di Opel e che in passato aveva già curato progetti sportivi come l'Astra OPC (Opel Performance Center GmbH), e la Zafira sempre OPC.



L'Astra X-Treme era davvero estrema sotto ogni punto di vista, a cominciare dall'estetica visto che in tutto e per tutto ricordava un'auto da corsa. Ed in effetti si ispirava proprio alla sua gemella che corse nel DTM, il campionato tedesco turismo dove, pochi anni prima, l'Alfa Romeo 155 V6 Ti aveva vinto in Germania, umiliando i padroni di casa.

Sotto il cofano vi erano ben 444 cavalli, con una velocità di punta superiore ai 300 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi: numeri che ti facevano letteralmente incollare al sedile.

Nacque nel giro di una manciata di settimane in collaborazione con il Centro Internazionale Ricerche Tecniche, ma è divenuta un'auto unica nel suo genere, una vettura tipica di quegli anni, fine anni '90 inizio 2000, quando numerose sportive estreme vennero sperimentate come ad esempio la Renault Clio Williams e le altre 'bare con le ruote', piccole belve indomabili spesso protagoniste di incidenti.



Tornando alla Opel Astra, molte componenti erano in fibra di carbonio ad alta resistenza, mentre il cambio era a 6 marce, con sospensioni anteriori e posteriori a doppi bracci oscillanti sovrapposti, e impianto frenante con 4 dischi in fibra di carbonio.

Esagerati e splendidi i cerchi in lega da 20 pollici realizzati sempre dalla divisione OPC, mentre il colore scelto per la carrozzeria fu un rosso brillante che ben si sposava con la belva a 4 ruote di Opel.

Anche gli interni della Opel Astra X-Treme OPC erano impressionanti, con rivestimenti in alcantara, finiture in alluminio satinato, sedili con guscio in carbonio e cinture di sicurezza a 5 punti, e molto altro ancora.



“Le dinamiche di guida sono brutali. Devi abituarti allo sterzo, ai freni in fibra di carbonio”, racconta Strycek. Una vettura davvero unica ed esclusiva, che solamente in pochissimi hanno avuto il privilegio di guidare: ”Una decina di persone al massimo”.