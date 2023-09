L'Aston Martin Virage Coupé è l'auto più rara al mondo: ne esiste soltanto una

La prima Aston Martin completamente elettrica arriverà nel 2026, questo modello però è unico al mondo e ricercatissimo. La bellissima Aston Martin Virage Coupé del 1986 sembra un veicolo fissato nel suo tempo, con una storia alle spalle che la pone come l'antesignano prototipo della Vantage.

Conosciuta come DP (Development Project) 2034, questa vettura è un prototipo a due porte basato sul pianale dell'Aston Martin Lagonda, che è accorciata di quasi 3 metri per creare questa coupé a due porte, che richiama lo stile delle vetture d'epoca. Nel mese di ottobre del 1986, Aston Martin completò il prototipo equipaggiandolo con un motore V8 da 5,3 litri e un cambio manuale ZF a cinque velocità.

Tre anni dopo il debutto della Aston Martin Virage, il DB2034 fu ritirato dalla produzione. Tuttavia, un appassionato collezionista ha dato a questa vettura una seconda vita, trasformandola in un'auto stradale personalizzata all'inizio degli anni '90.

Il telaio è stato completamente ricostruito, le sospensioni sono state sostituite con componenti Virage di nuova produzione e il rapporto di trasmissione è stato modificato per ottenere una migliore accelerazione, a discapito di una leggera riduzione della velocità massima. Nel febbraio 1993, l'auto è stata equipaggiata anche con un nuovo motore.

"Questa è una macchina magnifica, che si comporta bene a basse velocità ma che si dimostra impeccabile quando viene spinta a velocità elevate, ha quel carattere da vera sportiva, che ispira fiducia e entusiasmo". ha dichiarato il pilota e giornalista Tony Dron, che ha testato personalmente la DP2034.

Il prototipo dell'Aston Martin Virage Coupé del 1986 ha trovato un nuovo proprietario, il quale ha offerto £ 287.500 (circa 334.000 euro), durante la mostra di Goodwood, per aggiudicarselo. Questa vettura è stata venduta con una documentazione completa, inclusa la storia del suo primo servizio e documentazione fotografica relativa alla sua ricostruzione presso l'Aston Martin Works.

Aston Martin ha in mente, per il futuro, di unirsi al più presto all'onda dell'elettrico che sta investendo l'intero settore automobilistico (anche sportivo) per questo l'azienda avrebbe stretto un accordo con Geely per la fornitura di alcuni componenti.