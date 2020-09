La Aston Martin Victor è un pezzo unico: la vettura del brand più potente di sempre

La Victor è la Aston Martin omologata più potente della storia del marchio. Il record è garantito da un immenso V12 Cosworth aspirato da 7,3 litri e 847 cavalli di potenza abbinati a un cambio manuale a sette rapporti: il risultato è davvero incredibile.

La vettura usa le stesse sospensioni e molle della Vulcan da pista, mentre per frenare sceglie pinze frenanti in carbo-ceramica le quali, a detta di Aston Martin, forniscono una capacità frenante degna di un bolide da categoria GT3.

Le ottimizzazioni poi coinvolgono anche il comparto aerodinamico, e anch'esso è il più alto mai generato da una vettura stradale della casa automobilistica britannica, poiché superiore a quella della Vantage GT4 modificata appositamente per le gare.

Inizialmente la Victor era un prototipo di One-77 il quale, nel corso di circa 18 mesi, è stato reso ancora più folle di quanto non era già. La carrozzeria gode adesso dell'uso estensivo della fibra di carbonio per un risparmio sul peso a dir poco considerevole. A livello estetico, il team ha preso ispirazione dall'era delle muscle car, ma più precisamente dalla Vantage degli anni '80: il corpo della macchina è stato sviluppato appositamente.

All'interno dell'abitacolo troviamo invece il cashmere, titanio lucido e inserti in legno di noce, oltre a sedili da corsa con imbracature a quattro punti, fibra di carbonio esposta ovunque la si potesse mostrare e un volante basato su quello già ottimo della Vulcan.

Secondo un rappresentante di Aston Martin, la Victor della galleria in calce è stata verniciata appena prima della sua esposizione al Concours of Elegance tenutosi all'Hampton Court Palace: il colore si è asciugato soltanto poche ore fa.

All'Hampton Court Palace ha trovato spazio anche un magnifico esemplare di Alpine A110 Légende GT, assolutamente degno di nota per la sua rarità e per il livello di personalizzazione del quale gode. Oltretutto, è la prima A110 Légend a mostrarsi in verniciatura Mercury Silver. Infine, scusandoci per la mancanza di scatti relativi agli interni della Aston Martin Victor, vi consigliamo di dare un'occhiata a quelli della nuova Mercedes-Benz Classe S: sprizzano tecnologia ed eleganza da tutti i pori.