Aston Martin sta per venire acquistata da un miliardario?

Aston Martin sta per cambiare proprietà? Lo suggerisce un rumor, apparentemente non infondato. È il migliore momento possibile per acquistare l'azienda. Vediamo quello che sappiamo in questo momento.

Secondo Autocar l'imprenditore miliardario Lawrecene Stroll sarebbe interessato a mettere le mani sulle quote di maggioranza di Aston Martin. L'imprenditore è tecnicamente un outsider del mondo delle auto, anche se il suo nome è associato ad alcuni dei più importanti brand di lusso al mondo. L'imprenditore canadese ha investito in Ralph Lauren, Tommy Hilfinger e diversi altri marchi della moda.

Certo, Stroll ha manifestato anche un forte amore per il settore. Non solo ha una collezione di auto di lusso di tutto rispetto, ma ha anche acquistato il team di Formula 1 Force India — che non a caso vede nel suo team di piloti Lance Stroll, che è suo figlio.

Quando nel 2018 Aston Martin si è presentata sul mercato con una IPO, le azioni dell'azienda erano quotate a 16$ l'una, oggi sono crollate a 6$. Una cifra molto invitante che apre le porte ad una possibile scalata. Da quanto gira il rumor del possibile takeover da parte di Stroll le azioni sono salite del 22.32%, e ora vengono vendute a 8$.

Aston Martin fa parecchia gola anche perché sta arrivando sul mercato il DBX, primo SUV dell'azienda con cui ci si apsetta che Aston possa fare dei bei numerini. Il DBX potrebbe essere l'Aston Martin di maggior successo della storia del brand, quantomeno se si guarda puramente al numero di unità vendute.