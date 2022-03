Questa Aston Martin Vantage è antiproiettile e ha trappole degne di 007

Se da una parte ammiriamo il Land Rover Defender 90 con livrea dedicata a James Bond, dall’altra possiamo effettivamente “diventare” James Bond grazie a una Aston Martin Vantage blindata, realizzata dalla società statunitense AddArmor e dotata anche di piccole trappole degne del miglior 007.

Questa fantastica Aston Martin Vantage che trovate in copertina alla notizia è dotata del livello di protezione B4 firmata AddArmor, il quale si compone di vetri antiproiettile, tetto in acciaio resistente alle esplosioni, sospensioni rinforzate, protezione del serbatoio carburante, porte rinforzate e firewall del sistema interno. Inoltre, troviamo anche uno scarico a prova di manomissione e pneumatici run-flat, oltre all’incredibile pulsante per attivare le scosse elettriche sulle maniglie delle porte.

La carrozzeria è completamente coperta da Kevlar leggero per un totale di 204 chilogrammi aggiuntivi, e ciò agli occhi di qualcuno potrebbe ledere l’esperienza di guida. Ad affermare il contrario sono proprio gli esperti di AddArmor, i quali hanno confermato come il V8 biturbo da 4,0 litri in dotazione capace di arrivare a 503 CV e 685 Nm di coppia mantenga pressoché le medesime prestazioni dell’Aston Martin Vantage non blindata.

Il prezzo, però, è certamente importante: oltre al costo base del veicolo, infatti, è necessario aggiungere un totale di 29.315 Euro (al cambio attuale) per il “pacchetto di protezione anti-intrusione”. Se non altro, così facendo sarete al sicuro da ogni malintenzionato pronto a rubarvi la macchina.

Sempre restando nel mondo delle Aston Martin, sappiate che la prossima Vanquish potrebbe avere un nome diverso.