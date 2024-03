Aston Martin Valour: chef Gordon Ramsey beccato alla guida del suo bolide da 1,5 milioni

Il rinomato chef britannico, Gordon Ramsey, è stato avvistato mentre si dirigeva verso la sua supercar, un'Aston Martin Valor, di fronte al prestigioso Connaught Hotel a Mayfair, Londra.

Verniciata in Racing Green, questa bellissima supercar sfoggia cerchi in lega forgiati leggeri da 21 pollici con finitura nera lucida e pneumatici Michelin Pilot Sport S 5. I freni sono in carboceramica e le pinze sono di colore giallo. Sappiamo che Ramsay ha appena ritirato la sua esclusiva Valor. Egli ha cercato di mantenere un profilo discreto mentre si muoveva per le strade di Londra, ma l'attenzione che attirava con la sua nuova auto è stata impossibile da evitare.

La Valor è un'auto limitata a sole 110 unità che Aston Martin sta producendo in omaggio alla sua ricca tradizione. Un'auto sportiva estremamente esclusiva, celebrativa del 110° anniversario del marchio britannico. Un vero e proprio oggetto da collezione e che è rarissimo da vedere sulle strade urbane. L'ultima volta che vi avevamo parlato di Gordon Ramsey egli aveva parcheggiato la sua Ferrari purosangue in divieto di sosta in Cornovaglia.

Il suo motore V12 biturbo aspirato da 5,2 litri, che produce 705 cavalli e 752 nm di coppia, è abbinato a un cambio manuale, ciò rende quest'auto un'opzione ambita dagli intenditori e dagli appassionati di guida. La Valour infatti è uno dei pochi veicoli rimasti con motore V12 in produzione dotati di trasmissione manuale. Nonostante non siano mai stati divulgati i dati ufficiali sulle prestazioni, si può ragionevolmente presumere che la Valor offra prestazioni paragonabili alla V12 Vantage, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di circa 320 km/h.

L'auto è talmente esclusiva che neanche il prezzo della è mai stato ufficialmente rivelato, ma si stima che parta da circa 1,5 milioni di dollari, confermando così il suo status di oggetto d'elite nel mondo delle supercar. Del resto sappiamo che Gordon Ramsay è un grande appassionato di supercar e che possiede una vasta gamma di vetture, tra cui numerose Ferrari, McLaren e Porsche, rendendo la Valor l'ultima preziosa aggiunta alla sua collezione.