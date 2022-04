Le Aston Martin Valkyrie, Valhalla e Vanquish sono nate grazie a Gran Turismo

Gran Turismo è un termine caro ad Aston Martin, è la categoria più nota di automobili che produce e la saga videoludica in cui è presente a partire dal primo capitolo del 1997. Marek Reichman, chief creative officer di Aston Martin, ci regala nuovi dettagli sull’importanza della collaborazione con Polyphony Digital.

Intervistato da CarsGuide, Reichman ha affermato che l’Aston Martin DP-100, parte del progetto Vision GT, ha portato il marchio inglese verso i modelli a motore centrale: “Non potrei dire che [le Aston a motore centrale] non sarebbero esistite senza [Gran Turismo], ma considerando che adesso il mondo virtuale è importante quanto quello reale… il digitale ha influenzato il fisico? Dal mio punto di vista, sicuramente”.

Secondo Reichman la DP-100 è stata la spinta di cui avevano bisogno per velocizzare l'arrivo di automobili a motore centrale. La DP-100 è stata rilasciata nel 2014 su Gran Turismo 6. Il design era futuristico e il V12 montato centralmente, una novità che spezzava la tradizione Aston Martin, fedele al propulsore anteriore. “Quel viaggio è iniziato con Kazunori Yamauchi, così abbiamo realizzato la DP-100, la nostra prima auto virtuale a motore centrale. Non avevamo una Valkyrie, non avevamo una Valhalla e non avevamo una Vanquish in quel momento, c’era solo la DP-100”, ha aggiunto Reichman. Dopo l’introduzione della loro Vision GT, Aston Martin ha ricevuto una lunga serie di richieste da parte dei clienti, il motore centrale era stato sdoganato.

Aston Martin è al lavoro sulla versione AMR Pro della Valkyrie, già a suo agio tra i cordoli del circuito del Bahrain. La Vanquish è la più piccola tra i modelli a motore centrale, monterà un V8 biturbo AMG e sarà probabilmente ribattezzata prima del debutto sul mercato.