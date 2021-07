L'Aston Martin Valkyrie scenderà in pista durante il Festival Of Speed di Goodwood

Nell’ultimo periodo abbiamo sentito parlare dell’Aston Martin Valkyrie sempre di più, e dopo numerosi avvistamenti e clip video “rubate” durante alcune apparizioni in strada, finalmente tutti quanti potranno vederla all’opera tra pochi giorni, sulla strada in salita del Festival Of Speed di Goodwood.

Il festival inizierà l’8 luglio e durerà fino a domenica 11 luglio, e in uno di questi giorni l’auto verrà guidata anche dal pilota di Formula 1, Lance Stroll. L’edizione di quest’anno avrà anche un momento dedicato espressamente ad Aston Martin, dove vedremo sfilare, o sfrecciare, molte auto del brand oltre alla “Valchiria”.

Ci sarà infatti la Vantage Safety Car ufficiale del campionato Formula 1 ma anche il SUV DBX utilizzato dallo staff medico, la Vantage F1 Edition, la DBR1 e la LM7, che saliranno lungo la strada in parata.

Le sorprese però non finiscono qui, infatti ci sarà anche la monoposto Aston Martin Cognizant del team AMR21 di Formula 1, che farà solamente un po’ di spettacolo, dal momento che sono state vietate le salite cronometrate alle monoposto F1 per motivi di sicurezza.

Le Formula 1 però le possiamo vedere e sentire tutte le domeniche in televisione, invece la Valkyrie è ancora avvolta in un velo di mistero, per questo gli occhi saranno puntati su di lei. I fan stanno aspettando di sentire il vero canto del motore V12 aspirato Cosworth da 6.5 litri, in grado di erogare più di 1000 CV a 10,500 giri/min, che assieme all’unità ibrida raggiunge l’incredibile potenza di 1176 CV e 900 Nm di coppia.

Non resta che attendere gli ultimi giorni prima dell’inizio dell’evento, uno dei più attesi da parte di tutti gli amanti dei motori, che può essere seguito per tutta la sua durata sul canale YouTube ufficiale della manifestazione.