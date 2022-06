Aston Martin Valkyrie Pro corre a Laguna Seca: il video (e il suono) fanno impressione!

Dopo avere visto la Aston Martin Valkyrie sul tracciato del Mugello alle prese con dei test sotto la pioggia, facendo così tuonare il suo motore V12 firmato Cosworth, la casa produttrice ha pensato di portare la Aston Martin Valkyrie AMR Pro a Laguna Seca per cercare di battere i record del tracciato.

Il video pubblicato da Speed Phenom su YouTube ci mostra da vicino la nuovissima Aston Martin Valkyrie AMR Pro sin da quando si trova nei box. Dopo un breve periodo di preparazione in attesa della conclusione della corsa del momento, durante un evento privato a beneficio dell’iniziativa Make-A-Wish della Greater Bay Area la hypercar si è lanciata in un giro veloce sorprendendo tutti.

Il filmato caricato sulla piattaforma di streaming ci mostra la potenza della Valkyrie Pro dall’esterno, senza farci entrare nell’abitacolo, ma è sufficiente per comprendere cosa è in grado di fare il V12 da 6,5 ​​litri aspirato da Cosworth, accomodato in un corpo realizzato interamente in fibra di carbonio. Vederla e sentirla ad alta velocità è uno spettacolo imperdibile e indescrivibile in poche righe; pertanto, vi consigliamo caldamente di dedicare qualche minuto al video allegato alla notizia se siete appassionati.

Restando in casa Aston Martin, lo scorso maggio è iniziata la produzione della Aston Martin DBX707.