La Aston Martin Valkyrie AMR Pro ha un sound da spavento

La Aston Martin Valkyrie AMR Pro sarà prodotta in soli 40 esemplari complessivi, per cui video come quello visibile in alto porta agli appassionati del materiale particolarmente raro e interessante. Quelli del canale YouTube 912fordgt hanno infatti immortalato il bolide in tutto il suo splendore visivo e uditivo.

La vettura ha fatto il suo debutto come concept car nel 2018, ma è entrata in produzione appena un anno fa. La versione da pista è circa 26 centimetri più lunga rispetto a quella stradale per sfruttare al meglio un maggior carico aerodinamico, che si avvale anche di muso e coda più larghi.

Ovviamente il team non poteva non ritoccare anche il cuore pulsante della Valkyrie AMR Pro già vista in Bahrain. La scelta degni ingegneri è stata quella di scartare l'unità elettrica rendendo non ibrida la macchina. Ovviamente l'output complessivo è calato sensibilmente da 1.100 a 1.000 cavalli di potenza ma, nonostante tutto, il V12 aspirato da 6,5 litri va comunque a lanciare in avanti la Aston con una forza pazzesca



L'unità a dodici cilindri è in grado di toccare gli 11.000 giri al minuto e di spedire la Valkyrie a oltre 400 km/h. In pista questa velocità di punta non è particolarmente utile, ma il propulsore può vantarsi di un altro punto di forza: il sound. Come potreste notare voi stessi prestando un orecchio al video in alto, esso esprime una cattiveria difficilmente pareggiabile.



Per chiudere senza allontanarci dalla casa britannica vogliamo rimandarvi ai dati di vendita sulla Aston Martin V12 Vantage Roadster: è sold-out in pochissimo tempo.