Aston Martin Valhalla: 6 tecnologie a bordo prese direttamente dalla Formula 1

Aston Martin ha annunciato partnership con il team di Formula 1 Aston Martin Aramco Cognizant (AMF1) per il miglioramento della Hypercar Valhalla. Questa collaborazione consentirà di migliorare notevolmente le prestazioni e le caratteristiche del Valhalla, utilizzando conoscenze e tecnologie sviluppate nel contesto delle gare automobilistiche.

Fernando Alonso e Lance Stroll prenderanno parte allo sviluppo delle vetture del team Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 (AMF1). I piloti di Formula 1 hanno spesso svolto un ruolo attivo nello sviluppo delle vetture da corsa e questa collaborazione è essenziale per migliorare le prestazioni delle auto da competizione.

La posizione di seduta verrà ottimizzata per fornire al conducente un controllo elevato simile a quello delle auto da corsa. Aston Martin Valhalla verrà dotata di un'ala anteriore nascosta, simile al sistema DRS (Drag Reduction System) utilizzato nelle auto da Formula 1. Questa aletta può essere aperta per ridurre la resistenza dell'aria o generare deportanza direttamente davanti alle ruote anteriori, migliorando così l'aderenza e le prestazioni in curva.

L'angolo dell'alettone posteriore potrà essere regolato a discrezione del conducente, consentendo di personalizzare il comportamento dell'auto in base alle preferenze di guida. La carrozzeria del Valhalla utilizzerà una monoscocca in fibra di carbonio (Il direttore generale di Aston Martin ha anche rivelato la storia riguardante alla nascita dell'abitacolo della Valhalla), che è un materiale leggero e resistente comunemente utilizzato nelle auto sportive di alta gamma e nelle competizioni automobilistiche.

Infine, il propulsore ibrido sarà composto da un motore a combustione interna che sarà affiancato da tre motori elettrici. Questa configurazione produce una potenza complessiva di 998 cavalli, garantendo prestazioni eccezionali. Potete dare un'occhiata anche alla supercar che Aston Martin ha programmato in occasione dei 110 anni del brand.