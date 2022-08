Aston Martin V12 Vantage Roadster: 249 unità per la versione performance, tutte vendute

Aston Martin non sembra poi così brava a nascondere i segreti dal momento che ancor prima dell'annuncio ufficiale si parlava a grandi linee della V12 Vantage Roadster, una versione ad alte prestazioni della vettura che sarebbe stata disponibile in appena una manciata di unità.

Esiste già una versione coupé della Vantage Roadster, con un V8 biturbo AMG da 4L in grado di spingere ben 503CV. Ma la casa automobilistica si è spinta ancora oltre per la versione più performante della gamma, realizzando però appena 249 unità che, a causa della moltitudine di voci di corridoio, sono già state tutte vendute.

La variante top della Vantage Roadster arriva con un V12 da 5,2L che generano 690CV e 555 lb-ft (753 Nm) di coppia, che si traducono in un'accelerazione da 0 a 100 in 3,5 secondi e una velocità massima di 322Km/h. Ovviamente Aston Martin ha effettuato una serie di personalizzazioni alla vettura, con tutta una serie di customizzazioni, dall'uso del carbonio fino ad una particolare batteria, in grado di alleggerire di diversi Kg il peso complessivo della supercar che comunque risulta superiore a quello della versione coupé di oltre 150Kg.

