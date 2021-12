La nuova Aston Martin V12 Vantage è pronta: ecco il primo teaser

In seguito a parecchie voci di corridoio e agli avvistamenti dello scorso novembre, la Aston Martin V12 Vantage si appresta finalmente ad essere presentata al pubblico. Il bolide dall'enorme motore verrà commercializzato a breve per occupare la fascia più alta della gamma della sportiva inglese.

Il prototipo di Vantage V12 avvistato al Nürburgring alcune settimane fa lasciava intendere modifiche estetiche radicali per via di un camuffamento di un certo peso, ma in realtà le differenze con la V8 Vantage non sono così impattanti: una griglia anteriore leggermente più ampia, prese d'aria verticali e uno splitter più generoso. Con ogni probabilità la compagnia andrà anche a selezionare un diverso set di cerchi per la potente macchina, ma al momento non ci è dato conoscerlo.



Riguardo le specifiche tecniche non possiamo riportare aggiornamenti degni di nota. I rumors continuano ad indicare come propulsore il classico V12 proprietario da 5,2 litri, il quale potrebbe arrivare a sfiorare i 700 cavalli di potenza e i 750 Nm di coppia discostandosi pochissimo dall'output della V-12 Speedster senza parabrezza.



A ogni modo, nel post in calce sono presenti anche la V600 V12 Vantage in edizione limitata e la V12 Vantage di scorsa generazione, e a questo punto sarà difficile che il modello abbia un erede a dodici cilindri nel futuro.



In attesa della presentazione ufficiale potreste bazzicare nei pressi del marchio di Gaydon per dare un'occhiata alla storia della Aston Martin Bulldog: un esemplare appena restaurato punta a toccare i 320 km/h di velocità massima.