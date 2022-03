Aston Martin toglie i veli dalla V12 Vantage: ha 700 CV e sarà l'ultima della sua stirpe

Dopo aver presentato il DBX707, il SUV a motore termico più potente e veloce del pianeta, Aston Martin spara un’altro colpo di grosso calibro, togliendo i veli dalla Vantage più potente mai costruita, che per l’occasione monta un V12, e lo fa per l’ultima volta.

A distanza di pochi mesi dal primo teaser che annunciava la Vantage V12, finalmente la casa di Gaydon ci mostra il risultato dello sviluppo e degli sforzi compiuti in questi ultimi tempi. Questo modello infatti non è una semplice Vantage su cui è stato montato un motore a 12 cilindri, ma si tratta di un veicolo ricco di novità e modificato ad hoc per essere la migliore Vantage mai prodotta.

Le parole chiave della V12 Vantage sono prestazioni e leggerezza. Le prime arrivano direttamente dal suo motore twin-turbo a 12 cilindri a V da 5.2 litri, capace di 700 CV e 753 Nm di coppia massima, che le permettono di raggiungere i 100 km/h in appena 3,5 secondi, continuando la sua corsa fino a toccare i 322 km/h.

L’ago della bilancia si ferma invece a 1795 kg, grazie ad un’attenta e corposa cura dimagrante che ha toccato quasi ogni aspetto della vettura. Prima di tutto è stata usata fibra di carbonio a iosa, per i paraurti anteriori e posteriori, per il cofano, per i passaruota e per le minigonne. La batteria convenzionale è stata sostituita con un’unità più leggera, e un nuovo impianto di scarico in acciaio inossidabile ha permesso di limare, da solo, 7,2 kg rispetto all’impianto standard.

La cura dimagrante è stata poi agevolata dall’introduzione di un impianto frenante in carboceramica che ha tolto altri 23 kg, con dischi da 410 mm e pinza a 6 pistoni all’anteriore, e 360 mm con pinza a 4 pistoni sul posteriore, nascosti dietro a un nuovo set di cerchi in alluminio da 21 pollici che hanno tolto altri 8 kg e che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

La dinamica di guida si fa quindi più affilata, non solo per il peso inferiore, ma anche per altri accorgimenti apportati dalla casa di Gaydon. L’auto è infatti più larga di 40 mm e la sua aerodinamica genera 204 kg di carico alla velocità massima. La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori grazie ad un differenziale meccanico a slittamento limitato e attraverso una trasmissione automatica a 8 rapporti fornita dalla ZF, che ha messo a punto un cambio più rapido e rinforzato per resistere alle sollecitazioni del nuovo motore.

Anche il comparto sospensioni è stato ritoccato con l’utilizzo di unità adattive, assieme a ritocchi alle barre antirollio, alle molle ed altri componenti, che si traducono in un assetto più rigido del 50% all’anteriore e del 40% sul posteriore.

Il canto del cigno delle Aston Martin Vantage verrà prodotto in soli 333 esemplari, già tutti venduti, e le consegne ai legittimi proprietari dovrebbero iniziare nel secondo trimestre del 2022.