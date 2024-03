Aston Martin e il test per gestire i controlli touch screen: è il 'fattore seccatura'

Se avete guidato (o guidate quotidianamente) un’auto di nuova generazione, è molto probabile che siate incappati in quello che Aston Martin chiama “fattore seccatura”. Volete svolgere una semplice azione a bordo ma non trovate il comando perché si trova sul touchscreen da qualche parte? Proprio l’effetto che il brand britannico vuole evitare.

Miles Nurnburger, a capo del settore design di Aston Martin, ha detto a CarExpert: “Siamo un brand che viene dal mondo che potremmo definire tattile, abbiamo in ogni caso studiato pionieri come Tesla che hanno rivoluzionato gli interni delle auto. Inizialmente abbiamo detto subito ‘noi non lavoriamo così’”. Anziché eliminare le manopole e i pulsanti in maniera indiscriminata, in Aston Martin hanno deciso di andare oltre: hanno svolto un vero e proprio test con un gruppo ristretto di persone che hanno semplicemente guidato le auto e sperimentato il “fattore seccatura” su più livelli. Aston Martin ha registrato tutte le volte in cui la gente si è sentita frustrata per non aver trovato subito un comando.

Per fare un esempio possiamo parlare dei tasti per muovere il sedile elettronicamente: Aston Martin avrebbe potuto rimuoverli e risparmiare peso, creare un design più pulito, alcuni tester però hanno dichiarato di trovarsi spaesati senza i controlli al loro posto. Alcuni di loro sono soliti regolare la seduta mentre guidano e fare tutto dal touchscreen è frustrante se non addirittura pericoloso. Per questo motivo la nuova Vantage appena svelata ha i controlli per i sedili “fisici”; allo stesso modo troviamo una ghiera per il volume, altre per la temperatura e le ventole.

“Cos’è cambiato negli ultimi cinque anni? Stiamo disegnando i nostri abitacoli per gli utenti, inserendo ciò di cui hanno bisogno. Un tempo si installavano pulsanti semplicemente perché servivano”. Nurnburger ha anche raccontato che da quando Aston Martin è nelle mani di Lawrence Stroll le persone che lavorano agli abitacoli delle vetture sono passate da 5 a circa 20, segno che il brand ci tiene davvero tanto a fare un buon lavoro.

