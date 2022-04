Aston Martin svela il piano strategico 'Racing Green' che prevede auto plug-in e EV

La maggior parte della case costruttrici hanno ormai messo nero su bianco le loro intenzioni in termini di elettrificazione della gamma per il prossimo futuro, e oggi, in occasione delle giornata mondiale della terra, anche Aston Martin svela la sua road map verso un futuro sostenibile.

Dunque, dopo aver dato un’occhiata ai prossimi veicoli commerciali elettrici di Ford, oggi possiamo conoscere anche le intenzioni della casa di Gaydon, racchiuse all’interno del piano strategico intitolato “Racing. Green.”. Come già annunciato da altre case costruttrici, l’obiettivo è quello di raggiungere le ‘emissioni zero’ il prima possibile a livello aziendale, cercando di riuscire nell’impresa entro il 2039.

Stando a quanto riportato dalla casa, il primo passo consiste nell’installazione di 14.000 pannelli solari nello stabilimento di St Athan, riuscendo così a fornire il 20% dell’energia richiesta dall’intero impianto. Successivamente si inizierà con l’elettrificazione dei veicoli, dunque nel 2024 è previsto l’arrivo della prima vettura plug-in hybrid del marchio, che nascerà sulla Valhalla che già conosciamo.

L’anno successivo, nel 2025, vedremo invece il primo veicolo full electric a batterie, mentre nel 2026 la casa di Gaydon si impegnerà ad offrire una versione plug-in hybrid o elettrica su ogni modello presente nella gamma. Ricordiamo infatti che anche la nuova Aston Martin Vanquish cambierà nome e avrà un V8 ibrido.

Inoltre non bisogna scordare che il CEO del marchio inglese, Tobias Moers, disse che per il 2030 soltanto il 5% delle vetture Aston Martin prodotte saranno a motore termico, e per di più destinate alla pista: ciò significa che tra otto anni, o forse meno, non ci saranno più Aston Martin a combustione interna.