Aston Martin svela la monoposto per il mondiale 2022 di F1: benvenuta AMR22

Il mondiale 2022 di Formula 1 è già iniziato e in largo anticipo di un mese. Certo, non su pista, ma qualche scuderia ha iniziato finalmente a svelare le proprie carte per un campionato che si prospetta inaspettato alla luce del nuovo regolamento. Ecco, dunque, la monoposto Aston Martin di Stroll e Vettel.

Gli appassionati di Formula 1 avevano bisogno di qualcosa di più concreto dopo la beffa della RB18, la vettura Red Bull Racing che praticamente non era altro che una versione customizzata con la livrea 2021 del prototipo FIA. Dopo la monoposto della scuderia austriaca e la nuova HAAS, è il turno di Aston Martin presentare al pubblico la propria macchina.

Si chiamerà AMR22, in linea col nome del 2021, ed è la prima vera e propria monoposto con accorgimenti strutturali. Dal DRS, al muso, fino alla nuova livrea, la vettura Aston Martin ha conquistato il pubblico con una presentazione coinvolgente. Il team conferma che la macchina è stata studiata per ottimizzare al massimo le nuove regolamentazioni, seppur ulteriori cambiamenti verranno fatti durante il corso del mondiale non appena le vetture saranno in pista e potranno competere con le proposte delle varie scuderie. Alcuni dei cambiamenti principali apportati nella AMR22 qui seguono:

Le nuove alette sulla badgeboard serviranno per ottimizzare la gestione dell'"aria sporca" e migliorare il carico aerodinamico che, con la nuova filosofia, sarà generato da sotto l'auto;

L'ala anteriore è stata rimaneggiata per approfittare di una migliore aerodinamica e fare in modo di ridurre l'aria sporca e il deflusso;

Nuovi pneumatici Pirelli da 18 pollici che dovrebbero agevolare i piloti a spingere più a lungo a fronte di un impatto sul carico aerodinamico;

Non ci resta che rimandarvi alla galleria di immagini condivise da Aston Martin in calce alla notizia con tanto di clip promozionale rilasciata per l'occasione. E voi, invece, cosa ne pensate della AMR22? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.