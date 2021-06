Aston Martin svela una foto della Valkyrie che anticipa un kit aerodinamico inedito

Pochi giorni fa era apparsa in rete la foto rubata che ritraeva l’Aston Martin Valkyrie in un abito davvero inusuale rispetto a come la ricordavamo. Infatti sfoggiava un kit aerodinamico inedito, caratterizzato da un’immensa ala posteriore e da una pinna che fuoriesce dalla presa d’aria sul tetto. Ma oggi la casa madre sembra confermarla...

Infatti sembra proprio che Aston Martin sia pronta a mostrarci la nuova variante della sua hypercar, e tramite un post Instagram dell’account ufficiale della casa sappiamo che verrà svelata il prossimo 28 giugno. Per il momento viene mostrata solo una silhouette frontale della vettura, che però non nasconde le forme dell’ala a tutta larghezza che svetta sul posteriore dell’auto, e che propone le stesse linee già viste nell’immagine rubata che dicevamo.

Il frontale è invece avvolto nell’oscurità, ma dovrebbe presentare altrettante modifiche, come gli splitter più pronunciati e larghi per creare un’aerodinamica in sintonia con il nuovo alettone, e un nuovo attacco centrale che integra una sorta di baffi supplementari per guidare i flussi d’aria.

Se l’auto sarà simile a quanto abbiamo intravisto, avrà un look molto più corsaiolo e pronto per la pista, e chissà che la nuova aerodinamica non porti con sé anche miglioramenti all’assetto e al propulsore, già capaci di prestazioni fuori dal comune.

Non ci resta che attendere la release ufficiale, e intanto potete godervi il rumore dell’auto avvistata pubblicamente in strada, e vi consigliamo di rifarvi gli occhi anche sulla Aston Martin Victor, una one-off che è stata costruita con i pezzi di ricambio di diverse Aston, tra le quali c’è anche la Valkyrie e la Vulcan.