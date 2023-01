Aston Martin svela la DBS 770 Ultimate: il canto del cigno col V12 più potente che mai

Il mondo dell’automobilismo sta vivendo un cambio generazionale, e con l’avvento della mobilità elettrica le case costruttrici stanno via via mandando in pensione molti dei modelli presenti in gamma. Tra queste, Aston Martin è pronta a salutare la DBS con la versione 770 Ultimate, la più potente e raffinata mai realizzata.

Sulla falsa riga di quanto fatto con l’Aston Martin DBX 707, anche su quest’ultima versione della DBS il numero identifica la potenza espressa dal V12 da 5.2 litri montato a bordo della GT di Gaydon, che ha raggiunto i 770 CV di potenza grazie ad alcuni accorgimenti, come l’incremento del 7% della pressione del turbo, assieme ad un ritocco dei parametri vitali del motore per lavorare alla perfezione con le nuove specifiche.

Anche il cambio automatico a 8 rapporti è stato rivisto e calibrato specificamente per il modello, e in questo modo l’auto riesce a toccare i 340 km/h. L’auto viene poi fermata da un colossale impianto frenante carbo-ceramico che utilizza dischi da 408 mm all’anteriore e 358 mm al posteriore, ma non finisce qui: la DBS 770 Ultimate sfoggia un nuovo sterzo che promette più precisione e feedback al pilota, assieme ad un telaio irrigidito ma ancora capace di offrire un buon comfort di marcia, come è giusto che sia a bordo di una GT.

A livello estetico invece saltano subito all’occhio i nuovi cerchi da 21 pollici, disponibili in tre diverse finiture e col design visto per la prima volta a bordo della one-off Aston Martin Victor. Sul lungo cofano si apre un’inedito sfogo d’aria a U, mentre diversi elementi della carrozzeria sono in fibra di carbonio. All’interno invece ci sono i sedili Sport Plus in pelle e Alcantara, che riprendono la doppia colorazione che caratterizza l’allestimento esclusivo dedicato alla vettura, e non manca una placca identificativa dell’auto.

L’Aston Martin DBS 770 Ultimate infatti è un’edizione limitata di soli 499 esemplari (300 coupé e 199 Volante), il cui prezzo non è reso noto, ma poco importa tenendo conto che sono già tutti venduti. La produzione dovrebbe iniziare tra pochi mesi, e le prime consegne sono attese nel corso dell’estate.