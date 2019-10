L'Aston Martin Superleggera personalizzata da Daniel Craig in persona costa 700.007$

Neiman Marcus, la celebre catena di gallerie di lusso americana, ha messo in vendita un pacchetto da vero fan definitivo (e milionario) di James Bond che include una Aston Martin DBS Superleggera customizzata da Daniel Craig in persona, e un orologio in edizione limitata dell'Omega. Il prezzo? 700.007$. 007 come la sigla dell'agente.

Ah, ciliegina sulla torta, acquistando questo pacchetto si riceve anche un biglietto per la premiere internazionale del prossimo film della Saga di James Bond: 007 No Time to Die. Insomma, una super collaborazione tra Neiman Marcus, Aston Martin, Daniel Craig e Omega.

"Soddisfa le tue fantasie da agente segreto a bordo di una Aston Martin DBS Superleggera disegnata da 007 in persona. Disponibile in solamente sette esemplari — ovviamente ogni auto in edizione limitata è disponibile in un bellissimo blu inchiostro e monta un V12 twin-turbo da 5.2L".

Il colore, spiegano quelli di The Drive, è il Concours Blue, mentre gli interni in pelle sono in Indingo Blue.

Ma l'annuncio continua: "e come se non fosse abbastanza, riceverai anche uno dei soli sette Seamaster Diver 300M Omega timepieces in edizione limitata —tutti con un'esclusiva incisione sul quadrante."

Il 12% dei ricavi ottenuti dalla vendita dei sette pacchetti verrà dato in beneficenza al The Opportunity Network. A prescindere dal totale di pacchetti venduti, Neiman Marcus promette di donare almeno 330.000$. Insomma, fosse anche che non esistano al mondo sette fan di 007 con così tanti soldi a disposizione, è assicurato che questa iniziativa farà del bene a chi ne ha bisogno.