La Aston Martin Speedster V12 è una supercar da 699CV che omaggia le vecchie Le Mans

Si chiamerà V12 Speedster e si presenta già come un raro gioiello per pochissimi fortunati. L'auto è una biposto orientata al puro divertimento. L'ispirazione arriva direttamente dal mondo delle gare Le Mans di un tempo, con riferimenti chiari già a partire dal design della vettura.

Arriverà nel 2021, e per il momento i dettagli sono davvero pochi. Abbiamo un logo che mostra una silhouette estremamente stilizzata del veicolo

Sappiamo che ne saranno prodotte solamente 88, e che ogni modello costerà come minimo 750.000£, anche se la cifra precisa non è stata ancora divulgata. Il progetto è stato curato dalla divisone "Q by Aston Martin".

Ogni modello della Aston Martin Speedster V12, ovviamente, sarà assemblato e prodotto rigorosamente a mano.

I pochi dettagli tecnici rivelati già in questa fase partono dal motore, un 5.2L biturbo V12 in grado di erogare 699CV a cui viene affiancato un cambio automatico ZF ad otto marce. Il powertrain è lo stesso della DBS Superleggera.

Il design, secondo Autocar, dovrebbe essere simile a quello della Monza SP1 e SP2 (per un riferimento, qua trovare la Ferrari Monza SP2 di Gordon Ramsey) — per il riferimento alle auto da corsa di respiro classico. Per l'entusiasti di questo genere di auto, sembra proprio che sia lecito aspettarsi un'auto a dir poco leggendaria.