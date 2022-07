Aston Martin è salva: nuova iniezione di liquidità da 766 milioni di euro

Nel corso della sua storia Aston Martin è fallita più di una volta e, nuovamente, l'azienda è stata vicina all'ennesimo default. Tuttavia, una nuova iniezione di liquidità, complice anche un accordo con il fondo sovrano saudita, ha dato maggior respiro alle casse della casa automobilistica.

1 miliardo e 130 milioni di euro, questo è il debito di Aston Martin nei confronti dei creditori, complice anche il calo del 73% del valore delle azioni soltanto quest'anno. Ad ogni modo, grazie ad un accordo con il fondo sovrano saudita dal valore di 92 milioni di euro e ad una nuova emissione di diritti da 679 milioni di euro, le casse si sono arricchite di liquidità per far fronte alle scadenze e rispettare i progetti a lungo termine.

PIF, grazie a questo contratto, è diventato il secondo azionista di maggioranza di Aston Martin con il 16,7% delle quote, scavalcando Mercedes-Benz che, tuttavia, è pronto ad alzare l'offerta con un nuovo flusso di denaro per riprendersi la posizione. Comunque sia, grazie a questo tesoretto la casa automobilistica può tornare ad investire in prodotti futuri, tra cui la prima Aston Martin EV dell'azienda che dovrebbe essere lanciata nel 2025.

Adesso tocca alla presidenza di Lawrence Stroll e al suo consiglio di amministrazione gestire al meglio le risorse per sistemare i bilanci. E voi, invece, cosa ne pensate di questo accordo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.