Aston Martin rivela il prezzo e gli interni del SUV sportivo DBX

Ci siamo, Aston Martin sta progressivamente rivelando sempre più dettagli sull'attesissimo suv sportivo DBX. Questa volta tocca a due delle informazioni più succose, perché il brand inglese ha rivelato il prezzo di partenza del veicolo, oltre che i suoi interni con un'immagine che non lascia molto alla fantasia. Vediamo subito il prezzo del DBX.

Come è ovvio per un suv di questa categoria, il prezzo non è indifferente. Si parte da 189.000$ per il mercato statunitense. Grossomodo in europa dovremmo viaggiare attorno ai 170.000€.

La foto degli interni prende per intero l'abitacolo, essendo scattata dai posti passeggeri. Spicca subito l'eleganza British della pelle color caffè latte che abbraccia tanto le sedute quanto la dashboard. L'infotainment è di tipo classico, niente schermi gargantueschi e, anzi, una discreta abbondanza di tasti fisici.

Per il resto, salvo altri annunci o leak a sopresa, bisognerà aspettare il 20 di questo mese. Quando Aston Martin mostrerà ufficialmente il veicolo con un evento di presentazione ad hoc.

Aston Martin ha anche spiegato che è stata dedicata estrema cura alla configurazione della posizione del guidatore. Ben sei mesi di studio per trovare la collocazione migliore per garantire una visuale ottimale completa, sia per quello che succede sulla strada, sia per quanto riguarda la situazione interna all'abitacolo.

Sappiamo anche che la DBX è stata testata sui terreni più impervi per assicurare un veicolo ad alte prestazioni anche nel fuoristrada, grazie alle prove sul deserto e sul ghiaccio. Aston Martin ha già presentato alcuni pacchetti di optional davvero esclusivi, tra cui quello con anche un armadio per fucili.