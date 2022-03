Aston Martin regala a Vettel simulatore di guida realizzato con vera monoposto F1

Come ben sappiamo, i simulatori di guida sono estremamente importanti per ottenere la massima fedeltà durante l’esperienza ludica e di allenamento. Ma mentre Ferrari rinnova il suo simulatore dopo dieci anni, Sebastian Vettel potrà divertirsi a casa con un simulatore realizzato con una vera monoposto Aston Martin.

L’abitacolo in questione, che potete vedere in copertina e in calce alla notizia, proverrebbe da un prototipo della AMR21 e sarebbe stato voluto da Vettel prima del Gran Premio dell'Arabia Saudita dell'anno scorso. Il nuovo tracciato di Jeddah ha infatti colto di sorpresa tutti i piloti, compreso l’amatissimo ex pilota Ferrari e Red Bull, che pertanto avrebbe chiesto alla sua scuderia di fornirgli un simulatore avanzato per casa sua.

Aston Martin ovviamente non ha potuto dire di no, e ha lavorato con Pro Sim per realizzare un simulatore soprannominato ufficialmente “Honey Rider”, nome che lo stesso Sebastian Vettel ha dato alla sua monoposto F1 nel 2021. Il risultato è quindi un simulatore con sedile da gara, poggiatesta e cinture di sicurezza su misura di Vettel del 2021, assieme a specchietti retrovisori esterni e sistema halo dell’AMR21. Non manca poi la configurazione a tre schermi e un sistema di feedback di volante e pedali pensati appositamente per imitare l’esperienza della monoposto autentica.

Le fotografie mostrano chiaramente che si tratta di un progetto unico nel suo genere, che sicuramente Vettel apprezzerà anche dopo il ritiro dalle corse – anche se, ovviamente, speriamo ciò avvenga il più tardi possibile.

