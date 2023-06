Aston Martin Rapide: nessun futuro per il modello, è 'colpa' del SUV DBX?

Aston Martin sta attraversando una fase di rinascita, dalla Formula 1 all’elettrificazione della gamma di veicoli stradali. Tuttavia, coloro che si aspettano una berlina elettrica in grado di sfidare modelli come la Tesla Model S rimarranno delusi.

Alex Long, Head of Product and Market Strategy di Aston Martin, ha recentemente affermato che il marchio ha “obiettivi ambiziosi” per diventare “il marchio britannico di auto sportive ultra-lussuose più desiderabile al mondo”. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a CarSales.com.au, ha escluso l’arrivo di una berlina a quattro porte.

Aston Martin aveva sfiorato l’ingresso nel mondo delle berline elettriche con la Rapide E. Il lancio sul mercato del modello, che era già stato costruito negli esemplari di pre-produzione, è stato cancellato ad inizio 2020. Per vedere la prima Aston Martin elettrica bisognerà attendere il 2026, come suggerito dal proprietario Lawrence Stroll. La futura Aston EV sarà basata su un’architettura ad-hoc, nonostante Geely, che di recente ha aumentato la sua quota in Aston Martin al 9,4%, disponga di diverse piattaforme per i veicoli elettrici.

Il motivo per cui Aston Martin ha deciso di non puntare su di una berlina è comprensibile se si analizza quanto accaduto nel 2020: Aston Martin ha interrotto la produzione della Rapide sostituendola, de facto, con il SUV DBX. Il nuovo modello è diventato rapidamente il più richiesto del marchio, lasciandosi alle spalle le vendite non entusiasmanti della Rapide. Probabilmente avremo ulteriori dettagli sulla prima Aston Martin elettrica il 27 giugno, quando si vocifera che la casa automobilistica britannica presenterà un piano quinquennale.