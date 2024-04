Un'Aston Martin Rapide è abbandonata da anni in un sotterraneo di Mumbai

Dopo avervi parlato della vecchia BMW serie 5 rinvenuta dopo 35 anni sul fondale di un fiume (senza alcun segno di ruggine), ecco che spunta una bellissima Aston Martin Rapide "sepolta" in un garage di Mumbai. Gli abbandoni di questo tipo fanno sempre venire un tuffo al cuore.

Le foto dell'Aston Martin abbandonata sono state condivise da abwmotography e ricondivise da @Automobiliardent su Instagram. Nonostante il suo stato di abbandono, l'auto sembra ancora in buone condizioni, sebbene coperta di polvere.

Dal colore nero con le ruote argentate, questa Rapide è stata trovata con le portiere aperte e il finestrino abbassato. Tuttavia, la storia dietro questa Aston rimane un mistero, come spesso accade con le supercar abbandonate. È probabile che un giorno qualcuno l'abbia parcheggiata lì e non sia mai più tornato, per motivi sconosciuti. Il dettaglio del finestrino abbassato lascia un tono quasi creepy alla vicenda.

Quando si tratta di supercar abbandonate, si tende a dire che il proprietario si è "dimenticato" dell'auto, anche se è improbabile che ci si possa dimenticare di un veicolo del genere. Più spesso, si tratta semplicemente di circostanze strane e impreviste, o magari di casi in cui i proprietari "non hanno avuto altra scelta" chissà per quale rocambolesca ragione. Indipendentemente dalle circostanze, vedere queste auto di lusso trascurate è sempre un po' triste.

Se volessimo tracciare una breve panoramica poetica di queste situazioni potremmo dire che queste sono delle testimonianze di un passato glorioso il quale si è portato via qualche gioiello per la strada, un po' come la parabola greca di Kronos (titano del tempo) che divorò suo figlio.

Tempo fa vi parlammo di una stranissima collezione di Aston Martin messe all'asta; la loro particolarità è che erano tutte di colorazione arancione vivo. L'asta è avvenuta l'8 ottobre 2023, e la collezione apparteneva a un cliente privato il quale aveva un certo gusto per l'arancione evidentemente, non solo: ognuna di queste auto aveva anche gli interni perfettamente coordinati con la carrozzeria. I modelli in vendita includevano una DBS Volante e Coupé, una DB9, una V12 Vantage Coupé, una V8 Vantage Volante e Coupé, e un altro esemplare di Rapide Sports-Saloon, con stime di valore tra i 40.000 e i 120.000 euro.

