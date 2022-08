Aston Martin presenterà due modelli a Pebble Beach: una sportiva e un'edizione speciale

Alonso prenderà il posto di Vettel in Aston Martin nel 2023, ma le sorprese del marchio di Gaydon non finiscono qui, infatti al concorso d’eleganza di Pebble Beach 2022 Aston Martin porterà due nuove vetture, assieme ad altre attività create apposta per i visitatori.

La casa inglese non ha rilasciato molte dichiarazioni a riguardo lasciando il tutto sotto un velo di mistero, ma sappiamo che una delle nuove auto sarà una supersportiva che fa delle performance il suo punto di forza e che offrirà “alto tasso di emozione e un intenso piacere di guida”. La seconda vettura invece dovrebbe trattarsi di una versione speciale di un modello esistente ad opera della divisione Q di Aston Martin, specializzata in creazioni su misura e in tiratura limitata, e che sarà ispirata ai successi della casa nella 24 ore di Le Mans.

All’interno dell’area Aston Martin Club 1913 VIP ci sarà anche la possibilità di sedersi all’interno di una replica dell’abitacolo della supercar Valhalla, ed inoltre i visitatori potranno optare anche per un test drive dell’Aston Martin DBX707, il SUV premium più potente del pianeta.

A tal proposito, ricordiamo che l’Aston Martin Valhalla è attesa per il 2024 e sarà un modello realizzato in soli 999 esemplari: avrà un powertrain ibrido la cui parte termica è un motore twin-turbo V8 da 4.0 litri che assieme ai due motori elettrici forniranno una potenza totale di circa 950 CV e 1.000 Nm di coppia. Per scoprire cosa ha in serbo per noi Aston Martin, dovremo dunque attendere il 19 agosto 2022, giorno in cui inizierà l'evento a Pebble Beach.