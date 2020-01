Aston Martin ha presentato uno specchietto retrovisore rivoluzionario

Il CES di Las Vegas è vicino: evento dove le auto prenderanno il sopravvento grazie agli stand e alle presentazioni dei principali produttori. La tecnologia ricopre un ruolo sempre più importante per l'automotive, la presenza delle quattro ruote ad uno dei più importanti eventi dedicati all'innovazione non deve stupire. Ci sarà anche Aston martin.

E proprio Aston Martin ha anticipato i tempi, mostrando in anteprima il concept di uno specchietto retrovisore rivoluzionario. L'idea è brillante, e non ci stupirebbe di vedere una soluzione di questo tipo montata per davvero sulle auto dei prossimi anni.

Quello di Aston Martin è uno specchietto retrovisore ibrido, combina una soluzione analogica ad espedienti tecnologici fornendo agli automobilisti un'inedita visione completa di ciò che succede alle spalle del loro veicolo.

All'immagine principale, quella riflessa naturalmente dallo specchietto, vengono affiancate anche le immagini virtuali dei lati destro e sinistro — quello che normalmente si vedrebbe sugli specchietti laterali, al netto di una maggiore visibilità sugli angoli ciechi.

L'idea è il frutto della collaborazione tra Aston Martin e Gentex.

La scelta di una soluzione ibrida, e non totalmente digitale, fa sì che l'utilizzo di questo strumento sia ampiamente personalizzabile — ad esempio è possibile disattivare le immagini digitali per usare gli specchietti in modo tradizionale. Peraltro, sarà la stessa macchina a disattivare automaticamente le immagini digitali laddove le condizioni meteo le rendano disturbate.

Anche le telecamere, non essendo statiche, possono essere regolate a piacere. Questo strumento sarà presentato al CES (si parte il 6 gennaio con gli eventi pre-fiera), dove per l'occasione sarà montato su una Aston Martin DBS Superleggera.